Brasil está perdendo ‘os poucos pesquisadores talentosos’ que consegue formar, diz especialista

Segundo levantamento do CWUR (Centro para Rankings Universitários Mundiais), 87% das universidades brasileiras caíram de posição no ranking internacional de instituições de ensino superior. O resultado se dá pela falta de investimentos do governo e a queda no desempenho das pesquisas acadêmicas.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (2), Wilson Rodrigues, membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo e diretor-geral da Faculdade do Comércio, diz que todos os países que passaram do subdesenvolvimento para a condição de desenvolvido investiram em educação, ciência, tecnologia e cultura.



“São essas quatro áreas que têm de ser prioritárias dentro de políticas públicas que estejam almejando o desenvolvimento nacional. No Brasil, apenas 1% do PIB (Produto Interno Bruto) é investido em ciência e tecnologia”, afirma Rodrigues.



O especialista ainda aponta que, além da falta de investimentos, o país enfrenta problemas ao reter “talentos” na pesquisa acadêmica. “Os poucos pesquisadores talentosos que a gente consegue formar, nós estamos perdendo eles para a concorrência internacional”, completa.