Brasil quer provar que esta vai ser uma COP divisora de águas, diz especialista

Em entrevista ao Conexão Record News nesta quinta-feira (27), o especialista em adaptação climática Ricardo Sodré avaliou os impasses e os avanços das negociações preparatórias para a COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025), que ocorrerá em novembro, em Belém (PA). Para ele, o Brasil tem demonstrado empenho, mas ainda há desafios fundamentais a enfrentar.



Sodré destacou que as reuniões intermediárias, como as realizadas nas últimas semanas na Alemanha, são fundamentais para viabilizar acordos na cúpula climática . Segundo ele, “está se tentando materializar alguns temas muito específicos que passam pela adaptação climática, ações que afetam realmente as populações menos favorecidas pela mudança climática”.



Um dos principais obstáculos, segundo o especialista, é a falta de dados concretos que subsidiem políticas eficazes e atraiam investimentos. “O sistema financeiro ainda não detectou o retorno que ele tem sobre programas de adaptação climática”, afirmou. Para Sodré, é essencial que o sistema financeiro veja benefícios tangíveis em apoiar projetos de adaptação, como sistemas de alerta e monitoramento climático.



Ele reforçou que há uma carência de “pontos de dados para que isso seja levado, e o incentivo para que os grandes grupos financeiros tenham um retorno à medida em que investem nessas iniciativas”. A ausência de indicadores e mecanismos de retorno dos investimentos dificulta o avanço de medidas estruturais, complementa.



Sodré também apontou a resistência global em abandonar os combustíveis fósseis como outro entrave para o enfrentamento do aquecimento global: “Nós estamos olhando sempre o curto prazo. O combustível fóssil é mais barato do que a energia eólica, a energia solar", completa.



Apesar das dificuldades, Sodré elogia o trabalho do país até o momento na preparação para a cúpula. "Eu avalio positvo, o Brasil está tendo muito empenho para provar que a COP não vai ser mais uma COP, mas vai ser uma COP divisora de águas, o Brasil está assumindo um papel de líder nas mudanças climáticas", finaliza.