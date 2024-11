‘Campanha de Trump passa por uma tentativa de contenção de danos’, ressalta especialista

A campanha de Donald Trump passa por uma tentativa de contenção de danos em meio a polêmicas, analisou o doutor em relações internacionais Igor Lucena, em entrevista à RECORD NEWS. A primeira delas aconteceu, no último domingo (27), durante um comício republicano em Nova York, quando um comediante se referiu a Porto Rico, território associado aos Estados Unidos, como uma "ilha de lixo flutuante" . Segundo o especialista, isso gerou uma repercussão negativa diante da grande presença de porto-riquenhos e americanos com ascendência porto-riquenha no eleitorado dos EUA.



A segunda polêmica envolve o empresário Elon Musk, que foi processado por um promotor da Filadélfia por sortear prêmios de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,7 milhões, segundo a cotação atual) a potenciais eleitores de Donald Trump. “A ação de Elon Musk não vai atrair novos eleitores para se registrarem nos Estados Unidos, pois o prazo de registro para votação eleitoral já terminou no país”, explicou Lucena.