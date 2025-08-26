Ceder território da Ucrânia é "a garantia de que essa guerra continuará", afirma especialista

"Sem garantias de segurança, qualquer paz que se faça nesse momento na Ucrânia é apenas uma pausa", afirma o professor de relações internacionais, Vitelio Brustolin, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (26). Segundo o especialista, ceder território ucraniano para a Rússia sem assegurar que o país será defendido no futuro é "a garantia de que essa guerra continuará".



Vitélio relembra que, durante reunião do presidente Volodymyr Zelensky e dos líderes europeus com Donald Trump , na sexta-feira (15), o líder americano estabeleceu um acordo de US$ 90 bilhões (aproximadamente R$ 490 bilhões, na cotação atual) em armas para a Ucrânia por meio de financiamento feito pela Europa.



"É muito provável que, se houver um acordo de segurança, os Estados Unidos forneçam inteligência para a Ucrânia, sustentem a logística, façam apoio aéreo a operações que venham a ser realizadas, passem informações de satélite e de inteligência em geral, além desse fornecimento de armas", diz.



O especialista ressalta, no entanto, que a União Europeia "não pode abrir mão da segurança" do país do Leste Europeu, uma vez que a "Europa vê essa guerra não como uma guerra contra a Ucrânia, mas como uma guerra existencial" contra o continente. "Os países bálticos, Estônia, Letônia e Litônia estão fazendo muros nesse momento porque temem o desejo do [Vladimir] Putin de restaurar o que foi o Império Russo, o União Soviética, inclusive por declarações do próprio Putin", completa.