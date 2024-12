'Censura': lei marcial na Coreia do Sul pretendia controlar informação, diz especialista

Em entrevista ao Conexão Record News , Vladimir Feijó, analista internacional, doutor em direito internacional e professor da UniArnaldo, afirmou que pode haver censura na Coreia do Sul após o decreto da lei marcial. O presidente do país, Yoon Suk-yeol, anunciou nesta terça-feira (3) a imposição da medida, que suspende as leis civis e coloca em vigor as militares. Feijó explicou que, com base no texto do decreto, “todas as reuniões, inclusive do Congresso, estariam proibidas”. Contudo, segundo o especialista, isso é algo não permitido pela lei marcial . Diante disso, houve uma reunião emergencial, e o Congresso suspendeu por unanimidade o decreto.



O Parlamento foi cercado por policiais na tarde desta terça-feira (3). O especialista afirmou ainda que um dos motivos que levaram o presidente a proibir as manifestações foi o fato de que “a população vê sua qualidade de vida em declínio e a saúde pública está em greve há meses”.