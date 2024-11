‘Chuva vai retornar à faixa norte do Brasil’, explica especialista, sobre a seca na Amazônia

Em entrevista a RECORD NEWS, o meteorologista Guilherme Borges afirmou que o clima seco no norte do Brasil , que causou diversos incêndios na Floresta Amazônica, está acabando. Segundo Borges, as chuvas começaram a retornar à região, que passava pelo chamado ‘Verão Amazônico’ - época com menos chuvas e temperaturas mais elevadas do ano – e agora o clima ficará mais úmido.