Citadas por J. D. Vance, concessões russas a garantias à Ucrânia ‘são possíveis’, diz especialista
Segundo o vice-presidente americano, garantia de segurança contra futuras agressões da Rússia seria concedida
O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, disse em entrevista neste domingo (24) que a Rússia fez concessões importantes para uma solução negociada na guerra com a Ucrânia. Entre as concessões, estaria a garantia de segurança contra futuras agressões russas.
Para o pesquisador Lier Ferreira, “são garantias possíveis dentro de um quadro de guerra, onde a Rússia tem a potência dominante do conflito e a Ucrânia tem imensas dificuldades de manter minimamente as suas posições”. No entanto, o especialista acredita que o conflito acabe sem que os interesses ucranianos sejam verdadeiramente considerados.
“A gente acredita que [as garantias de segurança vão] de fato acontecer assim que Trump conseguir impor essa solução de conveniência ao Volodymyr Zelensky, que é o líder ucraniano”, pontua em entrevista ao Conexão Record News.
