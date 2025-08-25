Citadas por J. D. Vance, concessões russas a garantias à Ucrânia ‘são possíveis’, diz especialista

O vice-presidente dos Estados Unidos , J.D. Vance, disse em entrevista neste domingo (24) que a Rússia fez concessões importantes para uma solução negociada na guerra com a Ucrânia. Entre as concessões, estaria a garantia de segurança contra futuras agressões russas.





Para o pesquisador Lier Ferreira, “são garantias possíveis dentro de um quadro de guerra, onde a Rússia tem a potência dominante do conflito e a Ucrânia tem imensas dificuldades de manter minimamente as suas posições”. No entanto, o especialista acredita que o conflito acabe sem que os interesses ucranianos sejam verdadeiramente considerados.



