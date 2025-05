Comércio bilateral com os EUA ‘é muito mais importante para a União Europeia’, diz especialista

Ministros da União Europeia anunciaram, nesta quinta-feira (15), que querem um acordo comercial mais ambicioso do que o fechado entre o Reino Unido e os Estados Unidos . O presidente norte-americano, Donald Trump , e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer , disseram, há uma semana, que tinham fechado um acordo comercial bilateral limitado que mantém as tarifas de 10% de Trump sobre as exportações britânicas, ao mesmo tempo em que corta tarifas mais altas sobre aço e carros.



Em entrevista ao Conexão Record News , Ricardo Cabral, especialista em segurança e estratégia internacional, diz que o comércio bilateral entre os EUA e a UE “é muito mais importante para a União Europeia”, uma vez que eles têm quase US$ 100 bilhões (cerca de R$ 566 bilhões, na cotação atual) de superávit.



Cabral destaca ainda que os maiores parceiros comerciais dos americanos são México, Canadá e China , e também que o comércio entre EUA e União Europeia não é muito equilibrado. “Se os europeus resolverem taxar o comércio com os Estados Unidos, o prejuízo vai ser deles”, explica.



O bloco europeu enfrenta uma tarifa de 25% sobre as importações de aço, alumínio e veículos americanos, além de tarifas recíprocas de 10% sobre quase todos os outros produtos, que podem subir para 20% se as negociações durante uma pausa de 90 dias falharem.