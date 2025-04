Concentração bancária é um dos motivos por trás da 'espiral' do endividamento, diz especialista

Segundo relatório divulgado pelo Banco Central nesta terça-feira (29), os quatro maiores bancos comerciais do Brasil detinham 58% do mercado de crédito e dos depósitos totais no ano de 2024. Em entrevista ao Conexão Record News , o economista Miguel Daoud comenta o dado.



“Se nós temos o crédito que está sendo ofertado concentrado em quatro bancos, você não tem concorrência. [...] Como você não tem concorrência, você não tem disputa dos bancos por taxas. Ainda num mercado que a inadimplência é um risco muito grande, uma vez que a taxa de juros é muito alta”, diz Daoud. O especialista ainda aponta que a concentração bancária é um dos fatores que cria uma “espiral”, com o crescimento da taxa de juros e do endividamento, uma vez que restringe o crédito às pessoas.