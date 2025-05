Condições dos EUA para acordo com Irã criam ‘uma discordância quase incontornável’, diz especialista

Representantes dos Estados Unidos e do Irã retomaram as negociações sobre o programa nuclear iraniano, nesta sexta-feira (23). A rodada anterior das conversas terminou com uma divergência sobre o enriquecimento de urânio.



O enviado americano disse que Washington não poderia autorizar nem 1% de capacidade de enriquecimento. Já Teerã considera a postura dos EUA inaceitável por ser uma atividade compatível com um programa nuclear com fins civis.



Em entrevista ao Conexão Record News , Paulo Velasco, professor de política internacional, pontua que havia um acordo nuclear em vigor desde 2015 entre os países, porém, foi revogado durante o primeiro mandato do presidente americano, Donald Trump , ainda em 2018.



Segundo o especialista, “os Estados Unidos exigem que, de alguma maneira, o Irã renuncie a toda e qualquer capacidade de enriquecimento de urânio e isso não é aceito pelo país persa”. No acordo firmado em 2015, era previsto um limite de 3,67% para tal atividade. “Ou seja, dentro do que é considerado nem um limite razoável para fins energéticos, por exemplo”, diz Velasco ao explicar que, para chegar a uma bomba atômica, o enriquecimento tem que ser acima de 80%. Portanto, a exigência cria “uma discordância quase que incontornável”.