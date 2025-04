‘Confusão de expectativas’: especialista comenta alta nas bolsas de valores após recuo em ‘tarifaço’

As bolsas de valores ao redor do mundo abriram em alta nesta quinta-feira (10), após o recuo do governo americano em relação ao “tarifaço”. Os índices da bolsa do Japão cresceram 9%. Já na China, apesar da retaliação dos Estados Unidos , houve um aumento de cerca de 1%. Os mercados europeus também reagiram positivamente às medidas de Donald Trump .



Em entrevista ao Conexão Record News , Daniel Vargas, professor de economia da FGV Direito Rio, comenta que o cenário é motivo de preocupação para todos. "Se os humores estão ruins, se há uma ansiedade, uma preocupação com o futuro, a tendência é que as empresas deixem de fazer investimentos de médio prazo”, explica o economista.