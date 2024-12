Coreia do Norte teme se tornar alvo por enviar recursos militares para a Rússia, afirma especialista

O acordo de defesa mútua entre Rússia e Coreia do Norte entrou em vigor nesta quinta-feira (5). Segundo Igor Lucena, especialista em relações internacionais, em conversa com o Conexão Record News , Kim Jong-un teme que enviar recursos para apoiar a Rússia no conflito na Ucrânia torne o seu país alvo da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) ou de uma nação aliada — motivo da criação do pacto. O texto foi assinado por Vladimir Putin e Kim Jong-un em 19 de junho e prevê que ambos os países prestem assistência militar mútua imediata caso ocorra um ataque a uma das nações.



Lucena afirma que “a Coreia do Norte precisa desesperadamente de alimentos e grãos, isso tem uma produção muito grande na Rússia , [...], ao mesmo tempo que os norte-coreanos têm um arsenal muito grande parado, necessário para o conflito na Ucrânia”.