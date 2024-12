Coreia do Sul: 'Alvo do Presidente Yoon é, na verdade, o Parlamento', diz especialista

Em entrevista à RECORD NEWS nesta quarta-feira (4), Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense, comenta a situação da Coreia do Sul . Após declarar lei marcial no país, o mandatário sofreu um revés do Parlamento, que revogou a medida. O especialista afirma que Yoon pretendia contragolpear a oposição, que vem bloqueando temas do interesse da presidência, como o orçamento. Além disso, a maior central sindical do país convocou, a partir de hoje, uma greve geral até que o mandatário renuncie. "As pessoas não querem voltar a um regime equivalente a uma ditadura", diz Brustolin.