Dados são 'forma de pagamento' de ferramentas gratuitas de IA, diz especialista em direito digital

O ChatGPT apresentou falha na manhã desta terça-feira (10) para usuários do Brasil e de outros países, como Estados Unidos e Reino Unido, que reclamaram da instabilidade da ferramenta. A OpenAI , dona do aplicativo, disse que trabalha para corrigir o problema e que pode levar horas para a normalização das operações.



Em entrevista ao Conexão Record News , Flávio D'Urso, especialista em direito digital, diz que a queda é “mais um capítulo” da dependência da tecnologia que é vivida atualmente.



O especialista aponta que, apesar do uso de inteligências artificiais ser cada vez maior, é necessário ter cautela com as informações cedidas às ferramentas — especialmente as gratuitas. “Quando você não está pagando diretamente por aquele serviço, seus dados são essa forma de pagamento”, diz.