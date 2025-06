Delegação ucraniana deve ‘pressionar’ Congresso americano por medidas, diz especialista

Uma delegação de alto escalão da Ucrânia chegou em Washington, nos Estados Unidos , nesta terça-feira (3), para discutir o apoio americano ao país. Segundo o chefe do gabinete da presidência ucraniana, o grupo planeja falar sobre a situação no campo de batalha, assim como o fortalecimento das sanções contra a Rússia. O acordo bilateral de minerais , que dá aos Estados Unidos direito à exploração de terras raras, também deverá ser abordado.



Em entrevista ao Conexão Record News , Vladimir Feijó, analista internacional, destaca que “essa delegação ucraniana está lá não só para conversar com o Executivo, mas por tentar pressionar para que o Congresso americano aprove medidas”, uma vez que Donald Trump segue preferindo se afastar de envolvimento direto e usar o discurso que prega pela paz.



Segundo Feijó, no entanto, o “Congresso americano é outro braço do governo” que tem “o poder de aprovar verbas para operações sigilosas” encaminhadas por agências de inteligência. “Os ucranianos querem obter essa parceria legislativa para assegurar novas verbas, usando o argumento de coincidência de política externa dos Estados Unidos com a segurança da Ucrânia ”, diz.