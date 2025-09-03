‘Demonstração não só de poderio militar, mas de fortaleza’, diz analista sobre desfile chinês





“Acho que esse desfile armamentista, militar, na China, tem muito mais a ver com essa demonstração não só de poderio militar, mas mais de fortaleza”, diz.





O especialista comenta que China, Coreia do Norte e Rússia buscam mostrar que suas alianças são “frágeis, mas incontestáveis” durante o evento.





“A China contando muito com a força russa e vice-versa; a Coreia do Norte um pouco mais ali [...], principalmente por quesitos ideológicos, por também estar enriquecendo urânio para desenvolvimento de armas nucleares e, em menor grau, com forças com efetivo militar. A Coreia do Norte enviou recentemente aí também soldados para a Ucrânia”, conclui Vidal.





A China demonstrou seu poder militar em um desfile que comemora os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, realizado em Pequim nesta terça-feira (2). O evento contou com a presença do presidente russo Vladimir Putin, do líder norte-coreano Kim Jong-un, ao lado do chinês Xi Jinping. Durante o desfile, a China revelou equipamentos de guerra de última geração. No evento, o presidente chinês disse que “o mundo está diante de uma escolha entre paz ou guerra”.





Pelas redes sociais, o presidente americano Donald Trump acusou os três líderes de conspirarem contra os Estados Unidos. O evento ocorre no momento em que as tarifas e a volatilidade das políticas de Trump prejudicam as relações comerciais da China com aliados e também rivais.







