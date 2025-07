Desvios do maior ataque hacker da história do Brasil podem chegar a R$ 2 bilhões, diz especialista

O ataque hacker ao sistema bancário pode ter causado um prejuízo total de até R$ 2 bilhões, segundo o advogado especialista em direito digital Flávio D’Urso, entrevistado pelo Conexão Record News nesta sexta-feira (4). “Realmente, é o maior ataque hacker da história do Brasil”, afirma. Só uma das instituições financeiras apontou prejuízo de R$ 541 milhões.



Autoridades apuram o esquema, que começou com a venda de uma credencial de acesso feita por um funcionário da empresa responsável pelo sistema entre bancos e o Pix . Segundo D’Urso, ele teria recebido R$ 15 mil para repassá-la aos criminosos. Com isso, valores foram transferidos por Pix . “A maior vulnerabilidade está entre o teclado e a cadeira: é o ser humano”, comenta o especialista.



A tentativa dos criminosos de esconder a origem do dinheiro incluiu a conversão para moedas como Bitcoin . Para o especialista, esse movimento não garante anonimato total, pois “o ecossistema cripto está cada vez mais preparado para evitar crimes”.



D’Urso destaca que a legislação do Brasil sobre crimes digitais avançou, mas reforça que o rastreamento das operações financeiras segue o caminho para identificar os responsáveis. “Essas transferências estão registradas. Agora é buscar quem são os beneficiários", conclui.