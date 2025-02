'Dia histórico para o cinema brasileiro', diz especialista sobre indicações de 'Ainda Estou Aqui'

Em participação no Conexão Record News nesta quinta-feira (23), Belisa Figueiró, professora-doutora da Universidade Federal de São Carlos, repercutiu as indicações do filme Ainda Estou Aqui ao Oscar, nas categorias de Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Atriz (pela performance de Fernanda Torres) e Melhor Filme , e projetou as expectativas para o prêmio.



“É um dia histórico para o cinema brasileiro. [...] Existem muitas pessoas que trabalham na indústria e estão envolvidas nesse processo [de campanha do filme]. Já existe um histórico por trás dessas relações que acabaram contribuindo para que o filme alcançasse esse posto tão maravilhoso”, aponta a professora.



O longa é a primeira produção majoritariamente brasileira a ser indicada à principal categoria da premiação. Anteriormente, filmes nacionais já receberam indicações a Melhor Filme Estrangeiro, mas nunca levaram a estatueta. No caso do prêmio de Melhor Atriz, é a segunda vez que uma brasileira é indicada; a primeira aconteceu na edição de 1999, quando Fernanda Montenegro foi nomeada por sua atuação em Central do Brasil.