'Dificilmente, o acordo de paz será benéfico para a Ucrânia', diz especialista

A presença da União Europeia e da Ucrânia "é fundamental" no processo de negociações para um acordo de cessar-fogo com a Rússia, diz Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (25). Ouvir países como Polônia, Letônia, Lituânia e Estônia — que fazem fronteira com a Rússia — é crucial "para que a Europa consiga estabelecer um cessar-fogo que seja benéfico para a região como um todo", completa Pasquarelli.



O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que a participação da Europa pode ser necessária nas negociações para o fim da guerra, mas que, primeiro, é preciso construir confiança com os Estados Unidos. Segundo o especialista, “dificilmente o acordo de paz será benéfico para a Ucrânia , que é quem mais perdeu o território nesse processo de guerra”.