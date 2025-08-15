Diminuição no desemprego é reflexo da 'economia mais forte', analisa especialista

O desemprego atingiu a menor taxa histórica (5,8%) em 18 estados brasileiros no segundo trimestre de 2025, segundo a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) divulgada nesta sexta-feira (15) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Os outros nove estados mantiveram a estabilidade no período.



Em entrevista ao Conexão Record News , o economista Rodolpho Tobler afirma que a redução nos números é reflexo de um crescimento da atividade econômica na primeira metade do ano. “O que a gente tem visto ainda é reflexo dessa economia mais forte, que reflexo dessa economia mais forte, que já vem desde 2023 e continua em 2025”, pontua.