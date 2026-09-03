Dinamarca acusa Rússia de preparar atos de sabotagem
Segundo autoridades, missões de Moscou querem atingir indústria de defesa do país
A Dinamarca acusou a Rússia de preparar ações de sabotagem contra a indústria de defesa do país.
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