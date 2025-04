Discurso de Trump sobre a economia é 'contraditório', analisa especialista

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (10), o economista Ricardo Buso afirma que as medidas recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , como a imposição de tarifas comerciais , podem gerar ainda mais inflação no país.



Segundo o especialista, a economia americana , fragilizada pela pandemia, já vinha enfrentando dificuldades em razão de decisões tomadas durante o governo do democrata Joe Biden, o que teria contribuído para o fracasso eleitoral de sua sucessora, Kamala Harris. Buso alerta que as tarifas econômicas podem agravar o descontentamento das famílias americanas com a situação financeira nacional.



Ele avalia que a retórica do líder republicano — ao apresentar os Estados Unidos como prejudicados no comércio global — não reflete a realidade. Para Buso, essa argumentação funciona como uma tática de barganha para que o chefe do Executivo conquiste vantagens em negociações internacionais.