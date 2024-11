Dólar alcançará marca de R$ 6? Especialista acredita que sim

Em entrevista à RECORD NEWS, o economista Igor Lucena afirmou que a hipótese de que a cotação do dólar comercial pode chegar a R$ 6 é "extremamente plausível", após a eleição de Donald Trump para a presidência dos EUA nesta quarta-feira (6) . Segundo Lucena, a vitória do republicano traz confiança aos investidores e gera “credibilidade” no mercado financeiro , o que tende a impulsionar o valor do dólar.



Ainda hoje, a moeda americana disparou e alcançou R$ 5,86 – o maior valor dos últimos quatro anos. Lucena falou também do desempenho do governo brasileiro e opinou que falta um plano de cortes fiscais confiável. “Isso deve ser feito ainda nesta semana”, disse o economista.