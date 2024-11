Dólar deve seguir em alta até fim do ano: economista lista motivos para desvalorização do real

Em entrevista à RECORD NEWS, Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, aponta fatores que devem contribuir para a desvalorização da moeda brasileira até o fim do ano. Nesta terça-feira (15), o dólar fechou em R$ 5,65, um crescimento de 1,33% — o maior patamar desde agosto. O avanço da escalada dos conflitos no Oriente Médio , as baixas perspectivas econômicas da China e a provável redução da taxa de juros do Banco Europeu “devem forçar os investidores a aplicar no dólar como um porto seguro”, explica. Além disso, “o real sofre com as pressões nacionais da necessidade de equilíbrio das contas públicas e da queda das commodities de minério de ferro e petróleo”.