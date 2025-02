‘É importante que nós criemos nas escolas um ambiente livre de distrações’, afirma especialista

A lei que proíbe celulares em escolas públicas e privadas do Brasil, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início de janeiro , foi colocada em prática efetivamente nesta semana, com a volta às aulas em grande parte do país. Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (4), Rafael Parente, PhD em educação e pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, avaliou que a medida foi recebida com bons olhos por educadores e pais de alunos.



Na França, que adotou em 2018 a proibição do uso do aparelho em escolas públicas para estudantes de até 15 anos, 86% dos professores relataram melhora da participação nas aulas. “As pesquisas têm mostrado muito que é extremamente importante que nós criemos nas escolas, em casa, um ambiente livre de distrações”, afirmou Parente.