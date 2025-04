É improvável que a Rússia seja responsabilizada por crimes de guerra na Ucrânia, diz especialista

Segundo o governo da Ucrânia, foram documentados mais de 183 mil crimes de guerra da Rússia desde o início do conflito no leste europeu . O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que ainda são investigadas denúncias de sequestro, tortura e assassinato, e que os dados não incluem parte do território ocupado por tropas russas.



Kiev também pressiona o Tribunal Penal Internacional e países aliados para responsabilizarem a Rússia pelas violações. Em 2023, a Corte chegou a emitir mandados de prisão contra Vladimir Putin e seu ex-ministro da Defesa pela deportação de crianças ucranianas e ataques à rede elétrica do país.



No entanto, de acordo com o analista internacional Vladimir Feijó, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (1°), são pequenas as chances de a Rússia ser responsabilizada por crimes na Ucrânia. “A Rússia não é parte desse tribunal, não entregaria as suas pessoas”, pontua. Feijó explica ainda que, em casos similares, raramente orquestradores e comandantes de guerra são presos.