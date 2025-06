‘É muito importante que a COP30 se torne a mais importante das 30 COPs’, diz especialista

“É muito importante que a COP30 se torne a mais importante das 30 COPs”, afirma Carlos Nobre, co-presidente do Painel Científico para a Amazônia, em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (2).



Para reafirmar o compromisso do Brasil com o meio ambiente antes do evento, Lula viaja à França nesta semana, onde planeja anunciar uma nova declaração climática junto ao país europeu. Ao todo, 20 acordos bilaterais devem ser assinados.



“Os países que estarão lá [na COP] deverão concordar com o que o presidente Lula já colocou como desafio na reunião final do G20, e acelerar em muito a redução das emissões dos gases do efeito estufa. [...] Nós estamos caminhando para uma emergência climática muito mais rápido do que a ciência indicava alguns anos atrás”, explica Nobre.