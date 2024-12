É muito provável que presidente da Coreia do Sul seja deposto até sábado, diz especialista

É uma situação gravíssima na Coreia do Sul e é muito provável que o presidente Yoon Suk-yeol seja deposto até este sábado (7), disse o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin, nesta quarta-feira (4), em entrevista à RECORD NEWS. O líder sul-coreano venceu as eleições em 2022 com uma vantagem de 0,6%. Neste ano, os partidos da oposição conquistaram 170 das 300 cadeiras nas eleições legislativas do país. Segundo o especialista, para que o presidente Yoon Suk-yeol seja deposto, é necessário que o parlamento alcance dois terços dos votos e que cem juízes da Suprema Corte aprovem esse impeachment. “O movimento do presidente Yoon Suk-yeol é mal visto pela população — ele, inclusive, sofre acusações de corrupção”, afirma Brustolin. O líder sul-coreano decretou lei marcial no país nesta terça-feira (3).