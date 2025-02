'Economia é feita de trajetórias e expectativas': especialista analisa reunião do Copom

Em entrevista ao Conexão Record News nesta terça-feira (28), a economista Carla Beni destaca que a próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) é uma “tragédia anunciada” devido à expectativa do aumento da Taxa Básica de Juros em 1%. A especialista avalia que o Banco Central já sinalizou elevar a Selic nas próximas duas reuniões, mas ainda espera que o aumento seja menor para não pressionar a dívida pública, além de subir o preço dos aluguéis devido ao encarecimento do crédito imobiliário. "A economia é feita de trajetórias e expectativas", disse.



Beni explica que 43% dos títulos públicos são onerados na taxa de juros. Aumentar a Selic força o Governo Federal a efetuar pagamentos aos donos destes títulos, aproximadamente R$ 50 bilhões, no caso do aumento de um ponto percentual esperado.