Em discurso ao lado de Modi, Lula defende maior protagonismo de Brasil e Índia na ONU; veja íntegra

Em discurso após reunião com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi , no Palácio da Alvorada, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a parceria entre as economias da Índia e do Brasil. Também relembrou temas centrais tratados na cúpula do Brics, como a defesa de um modelo global mais igualitário e o fim dos conflitos internacionais.



Após cumprimentar o convidado, o presidente ressaltou que os dois países são referências em transição energética — com o Brasil desenvolvendo o primeiro motor flex para automóveis e a Índia como o mercado de bioenergia que mais cresce no mundo.



Ele também mencionou colaborações relevantes nas áreas de produção de medicamentos e vacinas, além do combate ao terrorismo internacional. Sobre a tensão na Caxemira, Lula afirmou que "a negociação de um cessar-fogo entre Índia e Paquistão é exemplo de sensatez para o mundo". O presidente anunciou também uma parceria no enfrentamento ao crime transnacional, com a instalação de uma equipe da Polícia Federal em Nova Déli.



A cooperação no agronegócio também foi destacada. Segundo o presidente, 90% do rebanho bovino brasileiro foi desenvolvido com apoio biogenético indiano. Ele afirmou ainda que pretende ampliar os laços comerciais e triplicar as trocas comerciais entre os dois países em curto prazo.