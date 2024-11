Enem: começar pela redação é a melhor estratégia, diz especialista; confira mais dicas

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) acontece nos dias 3, próximo domingo, e 10 de novembro, e os estudantes já estão na ansiedade para realizar as provas. Em entrevista ao Conexão Record News , nesta terça-feira (29), Rafael Parente, pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, deu dicas de quais estratégias seguir na hora de fazer a redação, que tem um peso importante na nota . “Se começa pela redação, você está com a cabeça fresca, mais tranquilo, é mais fácil de se lembrar de conceitos. Muitas vezes, quando se começa pelas outras partes, acaba ficando mais estressado e cansado; o cérebro também se cansa, e esse estresse dificulta a criação”, aconselhou o especialista.