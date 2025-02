Especialista analisa a importância do programa Pé-de-Meia no combate à evasão escolar

O plenário do TCU (Tribunal de Contas da União) liberou, nesta quarta-feira (12), os pagamentos do programa Pé-de-Meia, incentivo voltado a estudantes do ensino médio público beneficiários do CadÚnico. O TCU também concedeu ao governo federal um prazo de 120 dias para regularizar a iniciativa e inserir os gastos no Orçamento de 2025 , que segue em tramitação no Congresso.



Segundo o especialista em legislação educacional e inspeção escolar Erik Anderson, em entrevista ao Conexão Record News , o incentivo funciona como uma compensação financeira para que o adolescente permaneça na escola. “Garantir o acesso [à educação] é o primeiro desafio. Para superar esse desafio, é preciso garantir a permanência. E depois de garantir a permanência, garantir a conclusão. A ideia é dar esse valor financeiro para que o estudante não vá para o mundo do subemprego”, pontuou.