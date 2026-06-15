Especialista analisa acordo entre EUA e Irã

Após quatro meses de intensos conflitos, Estados Unidos e Irã anunciaram um memorando que marca o fim das hostilidades na região. O documento foi assinado pelo presidente Donald Trump e pelo presidente do parlamento iraniano. Os detalhes completos serão divulgados em breve; entretanto, já se sabe que o acordo inclui a reabertura do estratégico estreito de Ormuz e o término do bloqueio naval norte-americano aos portos iranianos.



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