Especialista contesta ida do Brasil à OMC por tarifaço: 'É um tigre sem dente'

Nesta quarta-feira (23), o Brasil foi à Organização Mundial do Comércio para se posicionar contra as tarifas impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump.



Em conversa com o programa Conexão Record News , o analista internacional Leonardo Trevisan mostrou ceticismo quando à eficácia da medida tomada pelo Itamaraty, que classificou como um ato político.



“Talvez a diplomacia brasileira tenha que prestar atenção em um fato muito concreto” em sua queixa sobre as tarifas americanas à OMC, segundo o especialista. De acordo com Trevisan, a organização é “um tigre sem dentes” e não possui capacidade de ação concreta contra o tarifaço do governo americano.



Trevisan aponta ainda que o recente acordo comercial do Japão com a Casa Branca mostra que o país possui uma situação diferenciada em relação à balança comercial do Brasil com os americanos. “O Brasil, no ano passado, foi deficitário em aproximadamente US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,52 bilhões na cotação atual)”, comparado ao superávit japonês-americano de mais de US$ 70 bilhões (aproximadamente R$ 386,4 bilhões na cotação atual).