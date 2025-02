Especialista defende 'despolitizar' as mudanças climáticas para atingir as metas do Acordo de Paris Professor de direito ambiental analisa que os impactos adversos da transformação do clima já são perceptíveis no Brasil e no mundo

