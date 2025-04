Especialista diz que Pete Hegseth, chefe do Pentágono, cometeu crime federal; veja análise

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (22), Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais, afirma ser difícil compreender o motivo que levou o Secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, a compartilhar planos militares em um grupo de mensagens com membros da própria família em um aplicativo de uso comercial.



Brustolin destaca que integrantes do governo dos Estados Unidos têm acesso a plataformas de comunicação criptografadas — ou seja, protegidas contra interceptações externas. Hegseth adicionou, por engano, o editor-chefe de um importante jornal americano a uma sala de mensagens para tratar de um ataque dos EUA no Iêmen , ocorrido em março deste ano.



O mesmo secretário também discutiu estratégias confidenciais em uma conversa acessível ao irmão e à esposa — situação que veio a público nesta segunda-feira (21).



O especialista relembra que o atual presidente criticou sua ex-adversária, Hillary Clinton, durante a corrida eleitoral de 2016, por usar seu e-mail pessoal enquanto exercia o cargo de Secretária de Estado. “Uma das razões que fizeram ela perder as eleições foi a grande quantidade de críticas que ela recebeu, tanto do Trump quanto da sociedade dos Estados Unidos, por ter feito isso”, lembra Brustolin.