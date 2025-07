Especialista explica por que cessar-fogo em Gaza ainda parece distante

"Mantendo ataques nessa região, fica absolutamente impossível que as delegações façam de fato acordos que sejam críveis para ambas as partes", avalia Giovana Branco, doutoranda de ciência política da USP, sobre as negociações entre Israel e os terroristas do Hamas em Doha, no Catar. Segundo ela, a continuidade dos ataques e as exigências opostas — como a retirada total de tropas israelenses e a destruição do Hamas — tornam inviável um cessar-fogo neste momento.



Ao Conexão Record News desta quarta-feira (16), Giovana aponta que "nós temos partes que não conseguem concordar para um acordo". A pesquisadora alerta que, mesmo com pressões internacionais, a escalada da violência impede avanços reais nas conversas.