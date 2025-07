Especialista faz alerta sobre o Fies: 'Juros são baixos, mas precisa se organizar'

"Os juros são baixos, mas precisa se organizar", alerta Claudia Costin ao falar sobre o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) . A especialista em educação destaca que o programa facilita o acesso ao ensino superior, mas exige planejamento financeiro desde o início da graduação para evitar dificuldades no futuro.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (15), Cláudia lembra que “quando acabar o curso, tem que se pagar esse financiamento”. Ela recomenda reservar parte do dinheiro de estágios e estar atento a outras despesas durante a faculdade, como transporte e alimentação.



A especialista reforça ainda que o Fies é uma alternativa importante para quem não teria outras formas de cursar o ensino superior. Mas ressalta a importância de experiências práticas durante a graduação. “Ninguém vira professor ou médico só aprendendo a teoria”, comenta. Para ela, estágios e bolsas ajudam tanto no aprendizado quanto na inserção no mercado de trabalho.