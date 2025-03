‘Estações bem marcadas estão se perdendo’, afirma especialista

“Aquela ideia de estações bem marcadas está, de certa forma, sendo alterada e se perdendo”, afirma Marcello Rodante, advogado especialista em políticas públicas e mudanças do clima , em conversa com o Conexão Record News desta segunda-feira (17). Para Rodante, apesar de no outono ser comum uma queda nos termômetros, por ser entre o verão e inverno, as pesquisas mostram que a temperatura da estação será acima da média no Brasil.



Segundo o especialista, essa mudança altera o cotidiano das pessoas de diversas maneiras, interferindo na moda, produção de alimentos e consumo energético. O outono começa na quinta-feira (20) e vai até o dia 20 de junho.