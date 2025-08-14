Estados Unidos terão que encontrar uma forma de tirar a China de perto da Rússia, diz especialista

Às vésperas da reunião entre Vladimir Putin e Donald Trump nesta sexta-feira (15), o presidente norte-americano alertou o governo russo sobre a possibilidade do país não chegar a um acordo de paz na guerra contra a Ucrânia e declarou que haverá “consequências severas”, como sanções mais intensas, contra Moscou e seus aliados comerciais .



Em entrevista para o Conexão Record News desta quinta (14), o especialista em segurança e estratégia internacional Ricardo Cabral explicou que diversas conversas entre russos e americanos antecederam o encontro marcado para o Alasca.



“O Yuri Ushakov estava conversando muito com o Marco Rubio, houve uma reunião preliminar do Rubio com Sergey Lavrov. Então quer dizer, nós tivemos algumas reuniões em paralelo. O Scott Bessent também conversou muito com o ministro das finanças, o Anton Siluanov, e o Kirill Dmitriev, que controla o fundo soberano russo, e que cuida aí da questão de sanções, fundos congelados; ou seja, houve uma série de conversas paralelas que devem ser finalizadas lá no Alasca ”, afirma o especialista.



Cabral ressaltou que tanto Putin quanto Trump são negociadores experientes e duros e, segundo ele, para que o presidente norte-americano consiga um cessar-fogo da Rússia, será preciso o uso da sua habilidade nas negociações, já que os russos já provaram ser indiferentes aos efeitos colaterais das sanções e ao tarifaço dos Estados Unidos, embora essa situação possa estar mudando.



“Só para você ter uma ideia, apesar de sofrerem, os embarques e as exportações russas caíram quase 10%, enquanto as importações subiram no mesmo sentido; ela está começando a sentir o peso na economia. E isso pode ser uma vantagem para um negociador hábil e experiente como o Donald Trump”, diz.



Na análise de Ricardo, quando Trump se referiu às consequências que viriam sobre os aliados comerciais do governo russo, ele estaria se referindo principalmente à China e como sua relação com o país poderia interferir na economia dos Estados Unidos: “A tendência é outra, é tentar tirar a Rússia de perto da China. Como fazer isso? A importância do elemento econômico é tirar a Rússia da dependência da China . E para tirar a Rússia tem que oferecer vantagens. Com relação à China, o tempo que o Trump está dando é justamente para que a economia norte-americana, o problema não é o chinês, o problema é o americano. Já está comprovado que eles vão precisar de seis meses a um ano para fazer umas primeiras adaptações".



Trump afirmou que a conferência no Alasca vai preparar o terreno para um próximo encontro com a inclusão do líder ucraniano Volodymyr Zelensky , e o o porta-voz do Kremlin declarou que a reunião servirá fundamentalmente para tratar da segurança nacional e do conflito russo-ucraniano.