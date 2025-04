Estilo artístico não tem direito autoral, diz especialista sobre polêmica entre IA e Studio Ghibli

O direito autoral preserva uma obra e não um estilo artístico, diz o especialista em direito digital Flávio D’Urso em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (2). Na última semana, uma atualização do gerador de imagens do ChatGPT causou polêmica ao possibilitar que os usuários transformassem fotos no formato de arte usado pelo Studio Ghibli , estúdio de animação japonês.