EUA ameaçam Irã para assinar acordo sobre programa nuclear o ‘quanto antes’, diz especialista

Irã e Estados Unidos terão, neste sábado (3), uma nova rodada de negociações sobre o programa nuclear iraniano, mediada por Omã e situada em Roma. Segundo diplomata iraniano, haverá ainda uma reunião com França, Reino Unido e Alemanha, países que assinaram um acordo sobre o programa nuclear em 2015, junto a China e Rússia.



O pacto, que prevê a suspensão de sanções contra o Irã em troca do controle das atividades nucleares, foi enfraquecido pela retirada unilateral dos Estados Unidos em 2018. Agora, o presidente Donald Trump pede que o país negocie, mas ameaça realizar bombardeios se o processo democrático falhar.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (30), a doutoranda de ciência política, Giovana Branco, comenta a retomada americana no Oriente Médio. “É curiosa essa ameaça que os Estados Unidos fazem no atual momento. Se o processo diplomático não der certo, eles poderiam entrar militarmente na região, o que também considero pouco provável, mas ainda assim é um elemento retórico de pressão para que esse acordo seja assinado o quanto antes”, diz.