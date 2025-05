EUA, China e Rússia podem somar esforços por paz entre Índia e Paquistão, afirma especialista

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance , afirmou nesta quinta-feira (8) que Índia e Paquistão devem diminuir tensões, mas que uma possível guerra entre as potências nucleares “não seria da conta” dos americanos. A Índia é uma parceira importante dos Estados Unidos, que visa combater a crescente influência chinesa na região.



Em entrevista ao Conexão Record News , o pesquisador Lier Ferreira afirma que o país pode, inclusive, atuar no controle da escalada do conflito. “O fato de os Estados Unidos não se envolverem diretamente nessa guerra faz com que esta potência, juntamente com outros dois grandes países com interesses estratégicos na região, respectivamente a China e a Rússia , possam somar esforços no sentido de uma paz”, diz.