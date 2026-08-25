Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

EUA retiram Síria da lista de países que promovem terrorismo

Presidente Sírio celebrou a decisão e afirmou que o país entra agora no caminho do desenvolvimento

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Os Estados Unidos removeram a Síria da lista de países que promovem o terrorismo, decisão anunciada pelo Departamento do Tesouro após revisão do Congresso. O secretário de Estado declarou que a medida reconhece as ações positivas e compromissos da Síria de se distanciar de atos terroristas.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Estados Unidos
  • Síria
  • Terrorismo
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.