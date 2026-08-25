EUA retiram Síria da lista de países que promovem terrorismo
Presidente Sírio celebrou a decisão e afirmou que o país entra agora no caminho do desenvolvimento
Os Estados Unidos removeram a Síria da lista de países que promovem o terrorismo, decisão anunciada pelo Departamento do Tesouro após revisão do Congresso. O secretário de Estado declarou que a medida reconhece as ações positivas e compromissos da Síria de se distanciar de atos terroristas.
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