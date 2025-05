Exército europeu pode se tornar realidade em breve, afirma especialista

O presidente Emmanuel Macron , afirmou nesta terça-feira (13), que a França está aberta a discutir o envio de armas nucleares para outros países da Europa, sob condições que incluem poder de decisão sobre o uso do armamento. Macron afirmou que deve definir as diretrizes para a discussão nas próximas semanas. Segundo dados do ano passado, o país tem cerca de 280 ogivas nucleares.



“Para compensar [a retirada de apoio] dos Estados Unidos à União Europeia, a gente vai ter que ver gastos militares de mais de 1 trilhão de euros”, diz Igor Lucena, doutor em relações internacionais, em entrevista ao Conexão Record News . O especialista pontua que a França tem interesse em defender seus vizinhos mais propensos a ataques e que a criação de um exército europeu “pode se tornar uma realidade em breve”.