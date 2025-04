Expectativa de inflação ‘desanima o empregador a buscar mais mão de obra’, diz especialista

A Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na quarta-feira (30), apontou que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 7% no trimestre terminado em março.



A pesquisa revelou uma queda de 0,9 ponto percentual na taxa de desocupação em comparação ao mesmo período do último ano. Já em comparação com o trimestre anterior, houve um aumento de 0,8 ponto percentual.



Outro levantamento, divulgado pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) na terça-feira (29), mostrou um crescimento na participação de jovens no mercado de trabalho , com a consequente queda dos “nem-nem” — aqueles que não trabalham, nem estudam — que alcançou o menor patamar desde o início da série histórica, em 2012.



Dados do MTE ainda apontaram para um aumento na contratação de profissionais com mais de 50 anos. Segundo o estudo, o crescimento na faixa etária foi de 8,8% — para profissionais abaixo dos 50 anos, o número ficou em 2,9%.



Em entrevista ao Conexão Record News , Jotta Júnior, especialista em neurocomunicação e gestão empresarial, diz que a alta no desemprego em comparação ao trimestre anterior se dá pelo aumento do trabalho informal e pelo momento econômico do país.



“Essa expectativa que a gente tem de inflação, isso também desanima o empregador a buscar mais mão de obra, investir num momento como esse”, diz Júnior, que ainda ressalta que os desafios para atrair jovens para o mercado de trabalho devem ser enfrentados por várias frentes.



“Se somente a família se preocupar com isso, e ele não encontrar oportunidade no mercado de trabalho, não vai funcionar. [...] Se o governo, se as políticas públicas também não motivarem isso, o desafio vai ser maior”, completa.