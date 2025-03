Exportações de ovos brasileiros para os EUA não devem gerar aumento nos preços, afirma especialista

As importações de ovos do Brasil pelos Estados Unidos quase dobraram em fevereiro de 2025. Os dados da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) registraram um aumento de 93% em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento das compras pelo mercado americano acontece em meio a um surto de gripe aviária , que tem causado a disparada nos preços e o desabastecimento nas gôndolas dos supermercados.

A economista relembra que é comum nesta época do ano o consumo maior da proteína no Brasil, gerando a aumento dos preços . No entanto, Carla pontua que, em 2025, a alta ocorreu antes do comum por conta de uma série de fatores, entre eles o encarecimento do milho e da soja, utilizados para a ração; o calor intenso em janeiro e fevereiro, que resultou em baixa produção e ovos menores; e também a alta no valor da conta de luz, com o fim da bonificação da usina de Itaipu.