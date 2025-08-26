Expulsão de embaixador 'demonstra isolamento do Irã na esfera internacional', diz analista

A Austrália expulsou o embaixador do Irã e outros três diplomatas iranianos depois de identificar o Irã como responsável por, pelo menos, dois ataques contra judeus no país.



Após o anúncio, a ministra de Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, ressaltou que o representante Ahmad Sadeghi e seus subordinados terão sete dias para sair do país.



Em entrevista para o Conexão Record News desta terça (26), o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin explicou que a Austrália não foi a única que denunciou e declarou ataques terroristas dentro do país e que a ação do governo australiano, na prática, pode ser considerada como um rompimento de relações diplomáticas.



“Não é só a Austrália que está fazendo isso. Outros 14 países no mês passado denunciaram a Guarda Revolucionária Iraniana de cometer atentados terroristas , o que é muito grave porque é basicamente a principal força militar do país” ressalta o especialista.