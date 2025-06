Falta de medo da doença faz com que as pessoas deixem de valorizar as imunizações, diz especialista

Celebrado nesta segunda-feira (9), o Dia Mundial de Imunização alerta para a importância de manter a caderneta de vacinação em dia. Além dos 20 imunizantes disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde, pacientes com maior vulnerabilidade têm direito de receber outras vacinas, oferecidas no CRIEs (Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais).

Em entrevista ao, Isabella Ballalai, diretora da Sociedade Brasileira de Imunização, comenta que “a falta de percepção de risco, medo da doença, faz com que as pessoas deixem de valorizar as imunizações . Presas fáceis de desinformação, junto à falta de percepção com a dúvida de se aquilo é verdade ou não, acabam não buscando a vacinação”.A especialista ainda destaca a. “Vacina é tão seguro que não tem exagero de doses . Você vai se vacinar, mesmo que por ventura já tenha sido vacinado, sem risco nenhum e com a garantia de que vai ficar protegido”, completa.