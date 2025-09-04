Guerra na Ucrânia sai do eixo europeu e se torna parte do ‘tabuleiro global’, explica especialista

Kim Jong-un disse que a Coreia do Norte apoiaria totalmente o Exército russo como um dever fraternal. Autoridades fizeram uma reunião nesta quarta-feira (3), durante visita à China, para celebrar os 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial . Vladimir Putin elogiou os soldados norte-coreanos que lutam contra a Ucrânia e disse que as relações entre os dois países são de confiança, amizade e aliança.



A dupla se encontrou também com o presidente da China, Xi Jinping , no primeiro entre os líderes dos países desde a Guerra Fria. O anfitrião Xi Jinping participou de conversas com autoridades de várias nações, declarou apoio à soberania do Irã e classificou a Rússia como parceira.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (4), Vladimir Feijó, analista internacional, explica que “antes era apenas suspeita de que a guerra na Ucrânia não era só uma guerra europeia. Hoje, está claríssimo que é uma guerra no tabuleiro global”.



Segundo o especialista, “tudo o que acontece na Ucrânia agora está ecoando cada vez mais dentro do Pacífico, ou seja, ali no leste da Ásia, mas também no Oriente Médio ”.



“Países têm firmado, nos últimos anos, tratados de parceria e, do ano passado para cá, tratados de aliança irrestrita, ou seja, sem limite, prometendo um ser parceiro até o final do outro. Isso envolve não só a interconexão das suas economias, das suas máquinas de guerra e até dos seus próprios soldados”, completa Feijó.